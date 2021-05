Elizabeth García Montiel Agencia Reforma

CDMX.- Lupita D’Alessio confesó en entrevista con Yordi Rosado que hace mucho tiempo se drogó junto a su hijo Jorge y él se convulsionó. “Con Jorge en algún momento, en una fiesta. Creo que me pase de confianza y se me hizo fácil y creo que él como no sabía pues, me llamaron corriendo y me dijeron Jorge está mal y estaba en convulsiones”, dijo. “La Leona Dormida” agregó que su hijo, quien ahora es parte del grupo Matute, replicaba todo lo que ella hacía y se arrepiente del mal ejemplo que le dio.