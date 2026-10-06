Un joven de 21 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente le encontraron seis envoltorios con sustancia granulada con características similares a las del cristal, en el fraccionamiento El Cóbano.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Aguascalientes, donde los uniformados detectaron una Jeep Renegade color naranja, con placas de Guanajuato y vidrios polarizados.

Los oficiales marcaron el alto al conductor y, al entrevistarse con él, se identificó como Osiris N., de 21 años. De acuerdo con el reporte policial, el joven mostró una actitud evasiva ante los cuestionamientos, por lo que fue sometido a una revisión preventiva.

Entre sus pertenencias fueron encontrados seis envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características del cristal, por lo que fue detenido en el lugar.

El joven, la camioneta y los envoltorios asegurados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien determinará su situación jurídica.