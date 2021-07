Es la falta de mantenimiento preventivo en las vialidades, lo que ha provocado el surgimiento de baches, que regularmente ocurre cuando se presentan las lluvias y no se dio atención a la carpeta asfáltica en su momento, “a nadie sorprende que el enemigo del asfalto es el agua”, expresó el gobernador Martín Orozco Sandoval, al informar que la administración estatal, hará el trabajo de bacheo en la parte sur-poniente del tercer anillo periférico.

Por lo que respecta a la administración estatal, avisó, “le vamos a entrar en una parte del tercer anillo, que cuando la hizo el gobernador anterior -Carlos Lozano-, no la entregó al Municipio. Asumo la responsabilidad y la próxima semana ya se estará haciendo el trabajo”.

Aunque aclaró que en el tramo que le corresponde, que es de la salida a Villa Hidalgo y hasta antes de llegar a Jesús María, sólo se hará el bacheo y será hasta que esté el libramiento carretero, que se pueda sacar al transporte pesado del anillo periférico, cuando entonces se aplicará carpeta asfáltica, de lo contrario de nada serviría.

Sin filtros sanitarios

En otro orden de ideas, habló del tema de vacunación y el avance que se tiene en trabajadores de la industria local y el próximo arribo de biológico para atender a la población más joven.

Comentó que una vez iniciado el periodo vacacional y el arribo de visitantes a esta entidad, no ha considerado necesaria la instalación de filtros sanitarios en el aeropuerto “Jesús Terán Peredo”, aunque el llamado permanente a la ciudadanía, dentro y fuera del estado, es a que se sigan considerando las medidas de sanidad preventivas al contagio por COVID-19.

El coronavirus, insistió, “llegó para quedarse”, por lo que la gente se debe seguir cuidando y atender los protocolos sanitarios respectivos, tanto al viajar como en las actividades productivas y sociales.

Además, no descartó la posibilidad de que los responsables de antros, bares y otros centros nocturnos locales, pidan a sus clientes un carnet de vacunación para permitirles el acceso, aunque es una situación que estará en manos de los empresarios del ramo, pero “es buena idea”.