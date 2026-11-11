CDMX.- La actriz mexicana Eiza González y su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, contemplan la posibilidad de casarse, según reveló el deportista durante una reciente visita de ambos a la Ciudad de México.

La pareja fue abordada por reporteros en el aeropuerto capitalino, donde Dimitrov confirmó que han conversado sobre una posible boda. “Por supuesto, estamos discutiéndolo, pero esperemos que pronto”, declaró.

Durante su estancia, González llevó al tenista a conocer lugares emblemáticos, como la Casa de Diego Rivera y el Centro Histórico, además de convivir con su familia.

Dimitrov destacó la hospitalidad mexicana y disfrutó especialmente los chilaquiles y los tacos, sobre los cuales bromeó diciendo que había comido suficientes para todo el año.

La actriz también expresó su orgullo por el reconocimiento recibido de la revista Time y reiteró su cariño por México. Aunque actualmente desarrolla su carrera en el extranjero, aseguró que no descarta regresar para participar en producciones nacionales próximamente.