CIUDAD DE MÉXICO .-Tom Holland podría ganar más de 100 millones de dólares por ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, gracias a su salario y bonos por taquilla.

Tom Holland podría convertirse en uno de los actores mejor pagados de Hollywood gracias a Spider-Man: Un Nuevo Día, pues, según reportes, sus ganancias por la cuarta película del superhéroe podrían superar los 100 millones de dólares.

Según fuentes citadas por The Wrap, que aseguran tener conocimiento del acuerdo entre Holland, Sony Pictures y Marvel Studios, el actor, de 30 años, habría recibido un salario base de al menos 20 millones de dólares por protagonizar la cinta, una cantidad que supera por 10 millones lo que obtuvo por Spider-Man: Sin Camino a Casa.

A esta cifra se sumarían bonos por el desempeño de la película que podrían superar los 100 millones de dólares y, al parecer, no tendrían un límite establecido, por lo que Holland seguiría recibiendo ganancias conforme aumente el éxito de la producción.

Una fuente citada por el medio aseguró que el intérprete de Peter Parker ganará al menos 100 millones de dólares, aunque la cifra final podría ser considerablemente mayor dependiendo del desempeño comercial de la película. Hasta el momento, Sony Pictures y los representantes del actor no han confirmado públicamente estas cifras.

Spider-Man: Un Nuevo Día llegó a los cines el 31 de julio y rápidamente se posicionó como uno de los grandes éxitos de taquilla del año, con una recaudación de 360 millones de dólares en su debut en Estados Unidos y 932 millones de dólares a nivel mundial, según Variety.

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, también habría superado los mil millones de dólares en apenas seis días y posteriormente rebasó los 2 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas que más rápido ha alcanzado esta cifra.

Con este resultado, Spider-Man: Un Nuevo Día se suma a un selecto grupo de producciones que han superado los 2 mil millones de dólares, entre ellas Titanic, Avatar, Star Wars: El Despertar de la Fuerza, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Avatar: El Camino del Agua y Ne Zha 2 – El Renacer del Alma.

La película también busca convertirse en la cinta más taquillera en Estados Unidos, aunque para conseguirlo todavía tendría que superar a Spider-Man: Sin Camino a Casa y Avengers: Endgame, además de acercarse al récord de Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

Durante la promoción internacional de la película, Zendaya, esposa y coprotagonista de Holland, se convirtió en una de las figuras más comentadas gracias a sus atuendos inspirados en los colores blanco, negro y rojo, mientras recorría distintas ciudades para acompañar el estreno.

La producción también significó la llegada de Sadie Sink al universo de los superhéroes, luego de meses de especulaciones entre los seguidores sobre el personaje que interpretaría la actriz de Stranger Things, misterio que finalmente quedó revelado con el estreno de la película.

Mientras Spider-Man: Un Nuevo Día continúa su recorrido en taquilla, Marvel ya prepara su siguiente gran apuesta con Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

En esta producción también destaca Robert Downey Jr., quien regresará al Universo Cinematográfico de Marvel en un nuevo papel como Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, y según Page Six Hollywood, recibiría 100 millones de dólares por Doomsday y una cifra similar por Avengers: Secret Wars.