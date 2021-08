Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La póliza de seguro de Petróleos Mexicanos podría no cubrir las pérdidas de la empresa estatal por el cese de producción de 421 mil barriles diarios de crudo, derivado de la explosión del domingo pasado en el Centro de Proceso Ku-A del activo.

El seguro vigente de Pemex, a cargo de la empresa española Mapfre, incluye una cláusula de gastos de mitigación de interrupción de producción y de distribución en mar, que específicamente excluye de la cobertura el siguiente concepto:

“La pérdida misma de ingreso, de reserva de hidrocarburos o de producto, negocio, pérdidas comerciales o consecuenciales de la producción”, se menciona.

Cada día que no opere el Centro de Proceso dañado, Pemex dejará de producir crudo con un valor aproximado de 25 millones de dólares, pues obliga a parar la producción de 125 pozos.

Lo que la póliza sí cubre son todos los costos de reparaciones y reposiciones de equipos dañados, el costo de controlar el incendio, la evacuación de trabajadores y la “pérdida de producto empacado en ducto marino” hasta por 30 millones de dólares, entre otros conceptos.

La cláusula general de protección a bienes de Pemex en alta mar, en tanto, también excluye las pérdidas de ingresos, negocio o producto, consecuenciales de la producción, y sólo contempla indemnizar por producto ya empacado en ductos marinos, no así por hidrocarburos que se tengan que quemar por incapacidad para distribuirlos o almacenarlos.

Según las bases del concurso para el seguro, que Mapfre ganó el pasado 23 de junio, el Centro de Proceso Ku-A está valuado en mil 110 millones de dólares, y es una de las nueve instalaciones que integran el Activo Integral de Producción Akal-J.

La póliza estará vigente hasta el 30 de junio de 2023, y Mapfre cobrará una prima total de 563 millones de dólares. El proceso para el ajuste de este siniestro, es decir, para determinar el monto que eventualmente se tendrá que reponer a Pemex, tomará varios meses.