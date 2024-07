Elizabeth García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Seoane dice que podría ser una muy buena Aventurera, pero no le ha llegado ninguna invitación para sumarse a la obra de teatro.

La actriz compartió frente a varias cámaras de televisión que ella cree que podría dar un muy buen show como vedette en la famosa puesta en escena que ahora tiene como protagonista a Irina Baeva.

«Canto, bailo, actúo, o sea, sí podría hacerlo», dijo.

Sobre qué opina de la actuación de la rusa y todas las declaraciones que ha habido alrededor de su participación, sobre todo haciendo hincapié en que no da el ancho, Seoane también dio su punto de vista.

«Yo creo que Irina Baeva se queda (en Aventurera), hay que darle la oportunidad. Sí podría hacerlo (tomar el lugar), pero también es un toro grande entrar a un proyecto que no le ha ido bien, es levantar a un muerto, ¿cómo le haces?», agregó.

Algunas personas aseguran que Mariana haría a una gran Elena Tejero, pues canta, baila, actúa y es sensual, aunque la propuesta aún no le ha llegado.