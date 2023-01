Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que si el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quiere salir de prisión, debe pagar la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

«En todos los juicios que están en proceso por corrupción, sí hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía y los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero. Nosotros lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado», recalcó.

«En el caso de Agronitrogenados fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales para esa planta. El señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad (Alonso Ancira) se comprometió a devolver 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100, entonces esto aplica para todos».

En el Caso Agronitrogenados, la cantidad que debe pagar el ex funcionario peñista es de 3.4 millones de dólares, según el expediente del caso, y en el Caso Odebrecht otros 7.3 millones, para un total de 10.7 millones de dólares.

El martes, previo a una audiencia en el Reclusorio Norte, la defensa de Lozoya avisó al Presidente estar lista para llegar a un acuerdo para reparar el daño de más de 10 millones de dólares y colaborar en las investigaciones de la FGR, a cambio de que el ex funcionario consiga su libertad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador consideró que si Lozoya sólo pagara 3.4 millones de dólares -correspondientes al caso Agronitrogenados- sería «muy poquito» dinero.

«No es esa cantidad, o sea, aquí no se puede pues asegurar cuánto fue el daño, pero sí hay peritajes y sí hay auditorías, estoy seguro que esa cantidad (de 3.4 millones de dólares) no es», enfatizó.