Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que podría ofrecer un cargo a la ex Magistrada Mónica Soto, a quien elogió por su desempeño en el Tribunal Electoral, pese a las críticas por su cercanía con la 4T y su renuncia anticipada al órgano jurisdiccional.

La Mandataria advirtió que, por ahora, no hay una propuesta para incorporarla a su Administración, pero abrió esa posibilidad para la ex Presidenta del Tribunal.

«Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento, pero ella está en su derecho», respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre los rumores de un eventual cargo para Soto.

«Me parece a mí que ella hizo muy buen papel al frente cuando le tocó ser Presidenta y también como Magistrada».

El artículo 18 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece multas de 400 a 800 días para los ex magistrados electorales que, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, desempeñen o sean designados en puestos de los Poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección hayan calificado o en la que hayan participado.

De acuerdo con esa disposición, Soto estaría impedida para asumir un cargo designado por Sheinbaum, por lo menos durante los dos años posteriores al 31 de agosto de este año, cuando se hará efectiva su renuncia.

El pasado lunes, durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, Soto anunció que dejará su cargo, aunque su periodo se extendía hasta 2028 tras la reforma judicial.

La ex Presidenta del Tribunal presentó ese mismo día su carta de renuncia ante la Comisión Permanente y argumentó que buscaba cerrar un ciclo profesional de 30 años y cumplir un compromiso personal con su familia.

El martes, la Comisión Permanente aprobó la dimisión con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que no expusiera una causa grave, como ordena el artículo 99 constitucional para que proceda la renuncia de una magistratura electoral.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre si Soto acreditó ese requisito y sostuvo que la decisión correspondía a la ex Magistrada.

«No me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del Tribunal y considero que es una mujer con experiencia, muy profesional en su trabajo», manifestó.

La Presidenta cuestionó las críticas por la renuncia de Soto, quien presidió el Tribunal Electoral entre enero de 2024 y octubre de 2025.

«Son de todo un escándalo de todo, o sea, todo que si renuncia una Magistrada del Tribunal, pues toma la decisión de renunciar», reprochó.

Minimiza ausencias

Con la salida de Soto, la Sala Superior quedará con cinco de sus siete integrantes, luego de la vacante que dejó Janine Otálora.

Sin embargo, Sheinbaum descartó que esa integración genere un problema constitucional antes de las elecciones de 2027.

«Si fuera una elección presidencial, se buscaría otra persona, así fue en el 24, lo recuerdo: una Magistrada de una Sala Regional participó en la calificación de la elección presidencial», señaló.

La Mandataria explicó que la reforma judicial establece que las vacantes serán cubiertas mediante elección en 2028 y pidió esperar ese proceso para definir a quienes faltan en el Tribunal.