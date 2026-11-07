Alrededor de 600 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Aguascalientes iniciaron este viernes un paro indefinido de labores en protesta por los nuevos criterios de evaluación que podrían derivar en suspensiones o despidos, al considerar que ponen en riesgo su estabilidad laboral. Con esta medida, se sumaron a las movilizaciones registradas en otros 27 estados.

Al mediodía del viernes, los trabajadores realizaron una concentración en la explanada de los juzgados federales, ubicados en la salida a Calvillo, donde anunciaron la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales, sin que hasta el momento exista una fecha definida para reanudar las labores.

Carlos Saucedo Ramírez, delegado del Sindicato de Renovación en Aguascalientes, informó que la decisión fue respaldada por una amplia mayoría de los trabajadores.

Aunque las actividades jurisdiccionales quedaron suspendidas, precisó que se mantendrá la atención de asuntos urgentes, conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo y al artículo 22 constitucional. Para ello, indicó que el Juzgado Cuarto permanecerá de guardia.

Explicó que la inconformidad surgió luego de que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación los criterios para evaluar al personal del Poder Judicial, los cuales contemplan una calificación integrada en un 40% por evaluaciones subjetivas y en un 60% por un examen académico.

El principal desacuerdo, aclaró, no radica en la aplicación de exámenes ni en la capacitación, sino en las consecuencias que podría tener el hecho de no aprobarlos, pues los trabajadores advierten que podrían ser suspendidos e incluso despedidos.

Insistió en que los trabajadores no se oponen a que se evalúen sus conocimientos jurídicos, pero demandan criterios objetivos, reglas claras y que los resultados no se utilicen como una amenaza para su permanencia en el empleo.