El Poder Judicial del Estado vinculó el cumplimiento de horas de capacitación con la posibilidad de recibir un estímulo anual por desempeño para magistrados, jueces y personal judicial, según los nuevos lineamientos del Órgano de Administración Judicial.

El incentivo previsto en el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial para 2026 no será automático, pues estará sujeto al cumplimiento de la capacitación requerida y a la disponibilidad presupuestal.

Quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como jueces de primera instancia, deberán acreditar 60 horas de capacitación al año en su especialidad.

La disposición los incluye pese a que, tras la reforma judicial, dejaron de formar parte del Servicio Profesional de Carrera Judicial al quedar sus cargos sujetos a elección mediante voto ciudadano.

Del total de horas obligatorias, 30% deberá cubrirse en actividades convocadas por la Universidad Judicial del Estado. El 70% restante podrá acreditarse mediante programas de esa institución, universidades reconocidas, escuelas judiciales u organismos públicos.

Para secretarios de acuerdos, proyectistas y cargos equivalentes se fijaron 40 horas anuales; para ejecutores y actuarios, 25, y para notificadores, 20.

Los lineamientos también prevén consecuencias para quienes se inscriban a cursos y no asistan, no acrediten o no los concluyan sin causa justificada: podrán ser suspendidos durante seis meses para participar en nuevos programas.

Si el Poder Judicial realizó un gasto para contratar capacitación externa, podrá exigir el reembolso proporcional del costo a quien incumpla sin justificación. Además, quienes no acrediten las horas requeridas recibirán un oficio que se incorporará a su expediente y, en el caso del personal de carrera judicial, podrá ser considerado en futuras designaciones.