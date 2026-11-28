El Poder Judicial del Estado de Aguascalientes asumió este año la responsabilidad de gestionar las pruebas de paternidad requeridas en procedimientos judiciales para acreditar el vínculo biológico, con el apoyo de tres laboratorios, informó la magistrada presidenta, María José Ocampo Vázquez.

Explicó que la implementación de este mecanismo fue resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, el Sistema DIF Estatal, la Fiscalía General del Estado y el Congreso local, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes.

Los estudios genéticos permiten acreditar la filiación en los juicios de reconocimiento de paternidad y contribuyen a proteger los derechos de los menores de edad, particularmente aquellos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Al respecto, Ocampo Vázquez señaló que Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional por el número de personas inscritas en el registro de deudores alimentarios, únicamente por debajo del Estado de México, situación que consideró preocupante debido a las diferencias poblacionales entre ambas entidades.

La magistrada explicó que la incorporación de personas a dicho registro deriva del incumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas mediante procedimientos judiciales.

Asimismo, destacó que el carácter público del padrón ha contribuido a que algunos deudores regularicen sus pagos, además de visibilizar las responsabilidades de los padres de familia respecto a la manutención de sus hijos y la importancia de garantizar sus derechos.