Hace unos días se dieron a conocer los eventos que engalanarán la Ruta del Vino 2020, en los cuales resaltan los dos eventos deportivos que se tendrán, siendo el Torneo Ecuestre y el paseo ciclista.

El paseo ciclista, es uno de los eventos que más llaman la atención en este VINOFEST 2020, ya que representa un recorrido de 63 km por varios viñedos importantes del estado, además de que será un evento totalmente gratuito, pero con cupo limitado.

Dicho evento se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre comenzando a las 8:00 de la mañana en el Cinépolis de Fundición, la ruta comprenderá puntos estratégicos de la llamada Ruta del Vino, siendo Viñedos de la Hacienda de Letras, Viñedos de Las Cruces, Viñedos Santa Elena, Bodegas Origen, Viñedos Casa Leal y de retorno a la ciudad de Aguascalientes al punto de partida.

El cupo máximo es de 200 personas, ya que es importante recalcar que será un evento que contará con todas las medidas de sanidad impuestas por el gobierno estatal y federal; el registro no tendrá costo alguno, pero los lugares están a punto de terminarse.

En cuanto a la indumentaria obligatoria, se deberá portar cubrebocas, buff o mascarilla, casco, guantes, ánfora con agua y una playera que se les entregará el día del recorrido, se contará con patrulla estatal que controle la velocidad, ambulancia, auxilio mecánico e hidratación en los diferentes puntos.

De igual manera es importante recordar que en caso de presentar síntomas de COVID-19 o cualquier enfermedad relacionada al sistema respiratorio, días antes o el día de evento, es mejor no asistir al paseo ciclista, para así evitar problemas a terceros en un evento de convivencia.

Esta no será competencia, si no que será un evento de recreación para tratar de reactivar el deporte en Aguascalientes, por lo que es fundamental cuidarse los unos con los otros, mantener la sana distancia y cumplir con los lineamientos que exige la organización del evento.