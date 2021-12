A sólo 4 semanas de culminar con el torneo regular de la liga Obrera de Beisbol, únicamente tres equipos han logrado mantener el invicto en lo que va del certamen, perfilándose como los favoritos para llevarse su respectivo grupo y clase.

Dentro del grupo estelar de la clase A y B especial, la novena que ocupa el primer lugar de la tabla es la de Vaqueros San Miguel, la cual ha estado muy cerca de llevarse el título en las dos últimas temporadas, aunque, en la final, no logran finiquitar su triunfo.

Hasta el momento, los Vaqueros llevan una marca de 12-1, pero en segundo lugar están los vigentes campeones, Hijos de Richarte, con una marca de 11-2, así como el Chorizeros con 10-3 y los Yankees de la Paz con 9-4.

En la clase B, son dos los equipos que no han perdido en lo que va de la campaña: la Ferretería Central en el grupo 3 y Toros de Palmitas, ambos con marca de 13-0 y con su boleto ya asegurado para estar en los playoffs de la liga, continuando con paso firme con su camino hacia el ascenso.

En los grupos restantes de esta clase, la novena de Deportes Calvillito lidera la tabla del grupo 2 con marca de 10-3, los Guantes Progall ocupan la cima del grupo 4 con marca de 11-2, mientras que, en el grupo 6, los líderes son Transportes Román y Vaqueros de Montoro, ambos con 11-2.

En cuanto a la clase C, los únicos que tienen una marca invicta de 13-0 son los Mofles Rafa en el grupo 11.

Los otros líderes de los sectores son Transportes Vargas Jr. en el grupo 7, Rancheros del Jaguey en el 8, Padres de San Antonio en el 9 y Primos del Conejal en el grupo 10.

