La participación ciudadana en los procesos electorales continúa siendo un reto para Aguascalientes, donde el porcentaje de votos emitidos respecto de la lista nominal se ubicó en 45.9%, cifra que coloca a la entidad en la posición 28 de los 32 estados evaluados en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El indicador no presentó variaciones respecto a 2025, cuando también registró un 45.9%. Este resultado refleja la necesidad de incrementar la participación en las urnas y fortalecer los mecanismos que permiten a la población intervenir en las decisiones públicas.

En el apartado de Sistema Político y Gobiernos, el índice señala que el 73.8% de la población urbana de 18 años y más considera que las prácticas corruptas son frecuentes o muy frecuentes, mientras que el 18.2% consultó información sobre finanzas públicas a través de internet. Estos datos permiten observar otros aspectos de la relación entre la ciudadanía y las instituciones, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas.