Apenas una de cada siete quejas ciudadanas presentadas contra policías municipales de Aguascalientes resulta procedente, de acuerdo con los registros de la Dirección de Asuntos Internos, que recibe un promedio de siete inconformidades al mes. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, quien señaló que la mayoría de los reportes están relacionados con desacuerdos durante las intervenciones policiales.

El funcionario explicó que cada denuncia es sometida a una investigación para determinar si existió alguna irregularidad en la actuación de los elementos. Añadió que los policías reciben capacitación continua en materia de cadena de custodia y protocolos para el uso de la fuerza, además de que deben justificar y documentar cualquier lesión derivada de una detención.

Pérez Zúñiga indicó que las investigaciones han derivado en la baja definitiva de dos elementos por casos relacionados con el uso excesivo de la fuerza y la apropiación indebida de pertenencias de personas detenidas.

La ciudadanía puede presentar sus inconformidades a través del Servicio de Emergencias 911 o directamente en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.