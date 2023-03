San Cadilla Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del ridiculazo de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar muchos aficionados se pusieron como energúmenos, y mientras algunos hasta insultaron a Gerardo Martino, otros quisieron castigar al Tri con su indiferencia y no acudir al estadio por un muy buen rato.

La idea era pegarle en el bolsillo a los federativos y hacerles sentir que con el corazón no se juega. Así, no les iba a quedar de otra: o la Selección Mexicana jugaba bien o podría irse olvidando de los llamados incondicionales.

A los dueños del balón no les iba a quedar de otra que impulsar un mejor futbol del Tricolor y esperar a que el tiempo hiciera lo suyo y borrara las heridas. Bueno, eso o poner los boletos a precios sumamente accesibles para garantizar un lleno en el Estadio Azteca.

El grueso de las entradas para el juego contra Jamaica, que se tendrá lugar el 26 de marzo, se cotizó en 120 y 240 pesos, por lo que a tres semanas del partido de la Liga de Naciones de la Concacaf prácticamente se han agotado las localidades para ver el primer juego de Diego Cocca en México como técnico de la Selección.

Además, esos que andaban bien enojados, y querían sangre tras el Mundial que se aventó el Tri, ahora hasta se organizan para llevar los tambores y las trompetas al Azteca para ponerle sabor y color al juego de una Selección Mexicana que así falle 100 veces, siempre podrá regresar a casa sin castigo de por medio.

Sin polémicas

La ausencia de Víctor «Pocho» Guzmán y Javier «La Chofis» López fue lo que más llamó la atención en la primera convocatoria del técnico nacional, Diego Cocca. Ambos jugadores tienen más goles que Roberto de la Rosa del Pachuca, pero el estratega argentino, algo le vio al jugador de 23 años que ha sido titular en 8 de los 9 encuentros que han disputado los Tuzos.

Hay que agradecerle a Cocca la sinceridad y transparencia con la que se está conduciendo, pues para que nadie le diera vueltas a la polémica, dijo que muchos de los que están en la lista por encima de otros, es porque le gustan más, así de simple, y este es el caso del joven De la Rosa.

La nueva directiva y el cuerpo técnico quieren mayor acercamiento con los medios y la afición, están decididos a dejar atrás el manejo que se le dio a la Selección en años anteriores, esperemos que estos propósitos no se diluyan con el tiempo, sobre todo cuando se presente algún resultado adverso o una crisis.

Les cambia todo

La llegada de Ricardo Ferretti a Cruz Azul vino a trastocar todo lo que tenían armado en el club y no crean que sólo lo que ocurre en la cancha.

Me contó mi Oreja en La Noria que el «Tuca» quiere jugadores comprometidos al 100 por ciento y ya se dio a la tarea de definir cómo trabajará el resto del staff celeste.

Ferretti no sólo da órdenes en lo táctico y en la cancha sino que también ya organiza cómo será la atención a medios de comunicación.

Ya de por si vimos el sábado pasado que el «Tuca» no dio conferencia fiel a su estilo de no acudir cuando su equipo gana, y ahora se le ocurrió mandar a Uriel Antuna en su lugar mientras lo vigilaba.

Ferretti dio la indicación de que desea abrir los lunes para poder dar conferencias y quiere que sus jugadores, todos, den la cara.

Así que la llegada del «Tuca» no sólo le cambia el rostro a esta Máquina en lo futbolístico sino también más allá de la cancha.