La proporción de habitantes de Aguascalientes cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria disminuyó del 31.7 al 27.4% entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque la pobreza laboral registró una reducción anual de 4.3 puntos porcentuales, más de uno de cada cuatro aguascalentenses permanece en esta condición. El indicador estatal se ubicó por debajo del promedio nacional, que fue del 30.5%.

La reducción estuvo acompañada de un crecimiento anual del 17% en el ingreso laboral real por habitante, que pasó de 3,449.77 a 4,037.71 pesos mensuales, cifra superior al promedio nacional de 3,656.17 pesos, a precios constantes de 2020.

El incremento de los ingresos laborales fue mayor entre las mujeres ocupadas, con una variación anual del 14.3%, frente al 4.5% registrado entre hombres.

Por actividad económica, nueve de los 11 sectores analizados reportaron aumentos en sus ingresos laborales promedio. Los servicios profesionales, financieros y corporativos encabezaron las alzas, con 31.8%, mientras que la industria extractiva y de la electricidad presentó la mayor caída:11.5%.

Asimismo, la masa salarial real aumentó un 45.9% en términos anuales, al pasar de 3,560.44 a 5,192.96 millones de pesos.

Respecto al comportamiento histórico de la pobreza laboral, el INEGI documentó una tendencia descendente entre 2016 y 2026. El porcentaje más elevado del periodo se registró durante el cuarto trimestre de 2023, cuando alcanzó el 40.1%.

En comparación con el trimestre inmediato anterior, la pobreza laboral disminuyó 1.6 puntos porcentuales, al pasar del 29 al 27.4%.