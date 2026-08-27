La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Aguascalientes acusó que una mesa tripartita programada con autoridades del ISSSTE fue interrumpida por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Ante esta situación, sus representantes se retiraron de las instalaciones y solicitaron reprogramar el encuentro para atender las demandas de salud de los derechohabientes, informó Jorge Luis Martínez Ortiz, representante de la CNTE en el estado.

La reunión estaba prevista en la Subdelegación del ISSSTE en Aguascalientes y contaría con la participación de representantes de la CNTE, autoridades nacionales del Instituto y funcionarios de la representación local. El objetivo era presentar y negociar un pliego de peticiones relacionado con la atención médica de los trabajadores de la educación.

De acuerdo con el representante de la CNTE, integrantes del SNTE acudieron a las oficinas e impidieron que la mesa se desarrollara en los términos previstos. Martínez Ortiz sostuvo que los asistentes ingresaron al edificio y que se registró una confrontación en el acceso, por lo que la representación de la Coordinadora decidió retirarse y entregar por escrito sus planteamientos a las autoridades.

Entre las exigencias destaca: contratación de médicos, enfermeras, especialistas y personal de apoyo; reducción de los tiempos de espera para consultas, y la mejora de los servicios de urgencias y especialidades. También solicitan garantizar el abasto de medicamentos y evitar que los derechohabientes paguen estudios, consultas o tratamientos fuera del sistema.