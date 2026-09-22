Pleito familiar escala a golpes en J. Guadalupe Peralta

Un conflicto familiar terminó con un hombre detenido y otro lesionado en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, luego de que policías municipales atendieran un reporte en un domicilio de la calle José Guerra Palos.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Beatriz, de 32 años, quien relató que había sostenido un problema con su expareja sentimental. Durante el incidente, según su versión, el hombre habría golpeado a un amigo que se encontraba en el domicilio.

Miguel, de 51 años y señalado como la persona agredida, también proporcionó información a los uniformados y manifestó que el presunto responsable ya se había retirado.

Los policías desplegaron un recorrido por la zona hasta ubicar al señalado sobre avenida Salud, a la altura de la calle José María Ruiz de Tejada y Otal.

A petición del afectado fue detenido Carlos “N”, de 45 años, por su probable participación en el hecho.

Tras informarle sus derechos, el hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.