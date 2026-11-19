Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por policías municipales luego de que presuntamente atacaron a dos vecinas, a una de las cuales sacaron de su domicilio jalándola del cabello para después golpearla a puñetazos y patadas, en el fraccionamiento Valle de los Cactus.

La agresión ocurrió en una vivienda de la calle Recinto Agave, donde Vanessa, de 23 años, y Maribel, de 53, fueron sorprendidas por tres vecinos que comenzaron a golpear la puerta de su casa.

Según denunciaron las afectadas, al abrirles, los sujetos las amenazaron de muerte y ocasionaron daños en el inmueble al romper el vidrio de una ventana.

Sin embargo, la confrontación no terminó ahí, pues una de las mujeres fue agredida físicamente y arrastrada fuera de la vivienda mientras la jalaban del cabello. Una vez en el exterior, los señalados presuntamente continuaron golpeándola con puños y patadas.

Tras recibir el reporte de la agresión, policías municipales acudieron al domicilio y, con las características proporcionadas por las víctimas, localizaron a los presuntos responsables en un camino de terracería cercano.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 18 años; Evelyn “N”, de 23; y Verónica “N”, de 49, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en los delitos de lesiones y daños.