Pleito de pareja termina con un detenido en La Fátima

Un hombre de 35 años fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja dentro de un domicilio de la colonia La Fátima.

La intervención se registró tras un reporte por un conflicto de pareja en una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel El Alto, antes del cruce con Valle de Guadalupe.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con Natalia, de 32 años, quien manifestó que momentos antes había sido víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su pareja.

La mujer señaló directamente como presunto responsable a un hombre que permanecía sentado sobre la banqueta, a pocos metros del domicilio.

Los agentes se aproximaron al señalado y realizaron la detención de Luis “N”, de 35 años, a quien le informaron el motivo del arresto y sus derechos.

Posteriormente fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica por los hechos denunciados.