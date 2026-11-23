Una riña callejera en Norias del Paso Hondo terminó con la captura de un joven de 20 años que llevaba consigo un machete de aproximadamente 67 centímetros de longitud y que intentó escapar ante la llegada de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo, donde se reportó una pelea entre varios sujetos, lo que provocó la movilización de uniformados que realizaban labores de vigilancia por la zona.

Al llegar al sitio, los policías sorprendieron a varios individuos en plena riña, entre ellos un joven armado con un machete, quien al percatarse de la presencia policial emprendió la huida.

Los uniformados lograron interceptarlo metros adelante. El individuo, identificado como José, de 20 años, fue sometido a una revisión en la que le aseguraron el arma blanca, provista de un mango de plástico negro.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de portación de arma prohibida.