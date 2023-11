Por J. Jesús López García

En la arquitectura, parece evidente acudir al pasado, pues, de no hacerlo, es casi seguro que los proyectos se arruinen por su propia particularidad, al carecer de referencias para aquellos a quienes está dirigida la propuesta. En las obras de la tradición premoderna, siempre se tomaban como plataforma los cánones clásicos. Esto se observó, por ejemplo, en la arquitectura neoclásica, que se consideraba más o menos conveniente o bien resuelta si se apegaba a los modelos grecolatinos, teniendo como referencia «Los Diez Libros de Arquitectura» de Marco VitruvioPolión (c. 90-c. 20 a. C.), posteriormente consolidados por arquitectos italianos como LeonBattista Alberti (1404-1472) y Sebastiano Serlio (1475-c. 1554), entre otros. Cuanta más concordancia hubiera con los modelos antiguos, mejor era la arquitectura.

Como se deduce, en esos momentos no primaba tanto la búsqueda de la originalidad, ya que ésta ya había sido expuesta desde tiempos remotos. Por consiguiente, lo “original” no es lo que se alza como único, sino más bien lo que “origina” más elementos semejantes. Por tanto, el mundo occidental parecía estar en una “zona de confort” con las herencias griega y romana. Frank Lloyd Wright afirmaba que la última gran aportación arquitectónica había sido el gótico, hasta el arribo de la Revolución Industrial. Entonces aparecieron materiales recientes como el hierro, el vidrio y el concreto armado, acordes con los nuevos sistemas arquitectónicos que permitieron un desarrollo técnico avanzado. Sin embargo, simultáneamente, aparecieron los revivals, los historicismos o los neos, dificultando la erradicación del pasado.

No obstante, una arquitectura rupturista como la del Movimiento Moderno terminó por ser una referencia en sí misma. Arquitectura y Urbanismo siempre han “caminado” juntos, ya que en este último se realizan múltiples intervenciones orientadas a solventar las problemáticas de cada momento histórico de los variables y aglomerados asentamientos humanos. Las urbes se van acondicionando a formas recientes de transporte, distintas maneras de producir una economía y emergen espacios para nuevos tipos de interacción social. Así, se interpela a la antigua arquitectura a través de su demolición.

La modernidad –entendida como lo actual, lo de hoy– siempre ha intentado predominar sobre lo demás. Un ejemplo de esto es la construcción de la Presa Plutarco Elías Calles, que requirió el hundimiento del primigenio pueblo de San José de Gracia, trasladando a sus habitantes hacia el oriente de ésta. El esquema de su trazo urbano fue ortogonal, basado en los cánones modernos, pero con referencias de su pasado, como el sitio preponderante que ocupa el edificio sede de la Presidencia Municipal y sus iglesias, entre ellas la parroquia principal, y fundamentalmente la Plaza Ignacio Zaragoza. En esta plaza se llevan a cabo actividades en los sistemas edificados, como el quiosco, las bancas y el jardín.

Indudablemente, la plaza cuenta con elementos similares a los que antiguamente otras tenían: lugares para venta de comida (debajo del quiosco), amplios corredores con bancas a los lados para observar a los que por allí circulan, y un foro, a manera de los foros de algunas ciudades romanas, en donde se llevaba a cabo de manera común la vida social. A pesar de poseer algunos componentes modernos, como el concreto, sobresale la piedra en los andadores, arriates, jardineras y en los respaldos de los asientos, integrándose de modo innato a todo el poblado. La Plaza Ignacio Zaragoza en San José de Gracia se entroniza como un referente propio de la localidad y del estado de Aguascalientes, por su solución pétrea acorde con el clima casi árido existente.