El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Juan Carlos Arredondo Hernández, percibe un sueldo mensual bruto de 253 mil 364.08 pesos, equivalente a 168 mil 113.61 pesos netos, de acuerdo con la plataforma digital ¿Cuánto gana mi profe?, creada por estudiantes de la institución para facilitar la consulta de salarios y prestaciones reportados por universidades públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El Heraldo consultó a los creadores de la plataforma, quienes explicaron que la herramienta reúne información de instituciones de educación superior de todo el país y busca abrir la discusión sobre las remuneraciones de funcionarios y docentes, así como sobre la responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.

La plataforma incluye datos de cinco universidades tecnológicas de Aguascalientes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otras instituciones.

En el caso de la UAA, también se reporta que Anargelia García Silva, directora general de Finanzas, percibe 183 mil 918.20 pesos brutos mensuales; el secretario general, Fernando Ruvalcaba Villalobos, 170 mil 433.72 pesos, y Lourdes Chiquito, directora general de Servicios Educativos, 162 mil 701.06 pesos.

Los impulsores señalaron que el sitio fue lanzado el 27 de octubre y que, desde entonces, ha registrado más de 13 mil visitas, lo que refleja el interés por acceder a información pública que no siempre resulta fácil de localizar.

Explicaron que la iniciativa surgió de una inquietud estudiantil sobre las condiciones de enseñanza y la percepción de que algunos profesores alcanzan una zona de comodidad y dejan de esforzarse por sus alumnos. Aclararon que no buscan afirmar que el sueldo determine la calidad docente, sino generar una conversación sobre la enseñanza.