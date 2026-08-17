Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum y el especialista en plataformas digitales Ravi Iyer coincidieron en la necesidad de debatir reglas para los contenidos y algoritmos de las redes sociales, ante los riesgos que representan para niñas, niños y adolescentes.

En un enlace a distancia durante la conferencia mañanera, Iyer advirtió que las plataformas están diseñadas para prolongar la interacción de sus usuarios y pueden modificarse.

Sheinbaum planteó que la discusión incluya contenidos violentos y sexualizados, así como los sistemas que los recomiendan, sin imponer una decisión unilateral desde el Gobierno.

«Los algoritmos actuales suelen diseñarse para optimizar el comportamiento observado, comúnmente llamado interacción o engagement.

«En cambio, pueden diseñarse a partir de las aspiraciones expresas; es decir, cómo decimos que nos gustaría que fuera nuestra vida», explicó Ravi Iyer.

«Así como los edificios tienen una regulación para construirse para que sean seguros, pues también debemos de discutir si las redes sociales deben tener alguna regulación en términos de los contenidos, principalmente, por el impacto que está causando».

La Mandataria federal sostuvo que son pocas las empresas que concentran las principales plataformas, como TikTok, Meta y X, y cuestionó que puedan promover materiales que afectan a menores de edad.

«¿Cómo es posible que haya libertad total para la violencia, para el tema de uso sexual, por qué no están reguladas esas plataformas? Si no es el contenido, por lo menos la forma en la que se diseñan los algoritmos para evitar problemas con nuestras niñas», planteó.

Sheinbaum descartó instruir directamente a las compañías para modificar sus contenidos o algoritmos, al prever que esa acción sería interpretada como censura.

En su lugar, propuso una discusión entre madres y padres de familia, adolescentes, partidos políticos, empresas y autoridades.

«Más que nosotros, porque después van a decir: ‘Ya están censurando las redes’, que se discuta entre todos. A ver qué opina un partido político, cualquiera que este sea, de lo que está ocurriendo con nuestras niñas», sostuvo.

La Presidenta también rechazó una prohibición general para que los jóvenes accedan a las redes sociales, al considerar que resultaría difícil de controlar.

Planteó que las plataformas establezcan límites en México y que las familias revisen el tiempo que sus hijos pasan conectados.

Iyer, ex directivo de Meta y actual investigador de la Universidad del Sur de California, advirtió que los algoritmos privilegian los clics, comentarios y tiempo de visualización, aun cuando los usuarios no quieran permanecer conectados tanto tiempo.

«Sé de primera mano que estos productos pueden diseñarse mejor, y sé que la forma en que están diseñados hoy en día causa daño a los niños», alertó.

El especialista refirió que, en una encuesta entre adolescentes estadounidenses, 45 por ciento consideró que pasa demasiado tiempo en redes sociales; otro 45 por ciento reportó afectaciones en el sueño y 40 por ciento señaló daños a su productividad.

También citó una investigación interna de Meta difundida en un litigio en Nuevo México, según la cual 13 por ciento de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años recibió insinuaciones sexuales no deseadas en una semana, mientras que 19.2 por ciento observó desnudos o contenido sexual que no buscaba.

«Estos niños no están buscando el material, se les ofrece a través de un sistema de recomendaciones diseñado para captar su atención, porque el contenido sexual logra captar la atención extremadamente bien», señaló.

Iyer advirtió que el uso excesivo desplaza el sueño, el ejercicio y otras actividades. Dijo que algunos estudios ubican el promedio de uso de dispositivos en cinco horas diarias, aunque muchos menores pasan entre ocho y nueve horas conectados.

«Queda claro que no se trata de restringir el acceso a la información. Sigue habiendo acceso a internet en general y sigue habiendo acceso a productos que no tienen estos problemas de diseño», explicó.