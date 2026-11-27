Sarai Ailed Cervantes Flores Agencia Reforma

Tamaulipas, México:

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que puso en marcha una nueva estrategia nacional para la consolidación y expansión de los Pueblos Mágicos, mediante la cual se otorgarán nuevos nombramientos en 2028, luego de un periodo de preparación y acompañamiento técnico durante todo 2027 dirigido a las localidades aspirantes.

El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, durante su conferencia magistral «Transformación del Modelo de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mágicos», impartida en el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios.

Esta nueva hoja de ruta busca abandonar los criterios uniformes para atender de forma diferenciada las necesidades de cada comunidad según su vocación, infraestructura y motivos de viaje.

Enfatizó que ningún pueblo es mejor ni peor que otro, sino que cada uno responde a distintas características.

Como paso previo a la apertura de candidaturas, la Sectur entregó a los secretarios de Turismo estatales una evaluación diagnóstica sobre los 177 Pueblos Mágicos actuales, con el objetivo de que las autoridades locales identifiquen sus fortalezas y áreas de oportunidad, integren expedientes sólidos y consoliden destinos capaces de diversificar la oferta turística nacional antes de sumar nuevas localidades.

Para lograr esta consolidación, el modelo se articula en 10 estrategias, 53 líneas de acción y 142 metas organizadas en siete ejes rectores: fortalecimiento institucional, vocación turística e innovación, infraestructura y equipamiento, profesionalización y mejora continua, atracción de inversiones, atracción de eventos de alto impacto y mercadotecnia y comercialización.

En la práctica, de acuerdo con Sectur, esto se traducirá en la digitalización de trámites municipales, el impulso a experiencias bioculturales y comunitarias, la promoción de festividades, la mejora de la imagen urbana, la certificación de prestadores de servicios y el desarrollo de campañas segmentadas según el perfil de los visitantes.

De forma paralela a la presentación de estos lineamientos, el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos y Comunitarios incorporó por primera vez una agenda de citas de negocios entre compradores nacionales e internacionales y vendedores de productos, servicios y experiencias de turismo comunitario para abrir nuevos canales de comercialización.

Asimismo, el foro abrió al público una muestra de los 177 Pueblos Mágicos y las 32 entidades federativas, integrando el pabellón gastronómico «México de mis sabores», espacios de medicina tradicional mexicana, un Pasillo Sustentable y presentaciones culturales, entre otros.