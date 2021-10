Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que firmará un acuerdo para regularizar los autos chocolate en el País y los recursos se otorgarán a estados para el bacheo.

«Les adelanto, si me da tiempo, el fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro, entonces vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso, se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, justa».

«Van a pagar un derecho, una contribución, van a hacer una aportación y este recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles, ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se tenga», afirmó en conferencia matutina.

Se va a comenzar con los siete estados fronterizos y posteriormente se verán mecanismos para el resto de los estados, detalló el Mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo agregó que aunque dieron un apoyo para el bacheo a estados es un asunto del Gobierno municipal.

«Aunque (bacheo) es un asunto estatal, municipal, y esto lo digo porque ayudamos en Hermosillo y ahora ya el presidente de Hermosillo que está entrando dice: necesito 6 mil millones para el bacheo de Hermosillo, casi casi está como para que yo le mandé a decir: ¿Y de qué quieres tu nieve?, si eso es una asunto del Gobierno municipal».

«¿Cómo el Gobierno federal se va a ocupar del bacheo? dimos un apoyo porque era mucha la demanda, pero es obligación del Estado y del Gobierno municipal, pero además 6 mil millones, pues todo lo que tenga pensado poner concreto a todas las calles y eso manejando el dinero con honestidad le podría alcanzar para todo, pero eso es un asunto que tiene que ver con gobiernos locales», puntualizó López Obrador.