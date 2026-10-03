La diputada local Nancy Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal con el objetivo de endurecer las sanciones por el delito de fraude, al señalar que durante el año pasado fue el de mayor incidencia a nivel nacional y estatal.

Expuso que tan solo en enero del presente año se registraron 261 denuncias por estafa en la entidad, lo que representa un promedio superior a ocho víctimas diarias, sin considerar la cifra negra de casos no reportados.

Gutiérrez explicó que la legislación vigente en Aguascalientes no contempla una diferenciación en las sanciones según el monto del menoscabo patrimonial, pues establece una pena de cuatro a diez años de prisión, independientemente de si la afectación asciende a miles o millones de pesos.

Asimismo, advirtió que la pena mínima actual permite a los sentenciados acceder a sustitutivos de prisión y beneficios de reducción de condena.

La propuesta plantea cuatro modificaciones centrales:

1. Establecer una escala de seis niveles de sanciones proporcionales al monto defraudado.

2. Incrementar la pena mínima a seis años de prisión a partir de determinados montos, con lo que se eliminaría la posibilidad de conmutación de la pena.

3. Incorporar agravantes cuando las víctimas sean adultos mayores o personas con discapacidad.

4. Sancionar con mayor rigor los esquemas piramidales, la usurpación de funciones públicas, la comisión organizada del delito y el abuso de confianza en el ámbito laboral o familiar.