Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, planteó que en la Ciudad de México y en el resto del País se elimine el examen de ingreso al nivel medio superior.

Ayer, la Mandataria capitalina dijo que la educación debe ser gratuita en todo México.

En particular se refirió al nivel medio superior y dijo que hay áreas que cambiar. Consideró que debería suprimirse la realización del examen de la Comipems (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior).

«Sí (debería ser eliminado), desde mi perspectiva, no tendría por qué un joven que sale de la secundaria con nivel aprobatorio tener que presentar un examen, para ver a qué tipo de educación media superior va, sino que debería de haber un bachillerato cerca de cada uno de nuestros hogares para que los jóvenes, todos, tuvieran el derecho a una escuela media superior de calidad, sin necesidad de pasar un examen.

«Esa es mi convicción, y así debería de ser y es una buena discusión que debe abrirse, no solamente en nuestra Ciudad, sino a nivel nacional», explicó.

