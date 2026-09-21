Guadalupe Selene Velasco García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En Nueva York, un grupo de personas planteó mejoras para repartidores por aplicación en la Ciudad de México.

Tras acudir al Foro Urban20, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dialogó con personas de nacionalidad mexicana que le comentaron su lucha por derechos laborales para quienes trabajan entregando pedidos.

La Mandataria capitalina les aplaudió y afirmó que se evaluarán algunas de sus propuestas, en especial, relacionadas con espacios de descanso y sanidad.

«¿Qué es lo que me llevo de aprendizaje? Estos espacios que le sirven a los trabajadores, tener un lugar, tener un espacio donde descansar, tener un mecanismo tecnológico donde

puedan cargar su batería que es el instrumento con el que trabajan, estas tarjetas que les permiten entrar al baño a los lugares que van a repartir, a mi me parece que lo podemos hacer en la Ciudad de México», comentó.

Brugada también dijo que a quienes vuelvan a México desde Estados Unidos se les recibirá «generando condiciones para su economía».

Según la agenda de la Mandataria, tras el foro se prevé que vuelva mañana a la CDMX.

«Regresamos mañana a la Ciudad de México con experiencias muy importantes, muchas otras ideas que escuchamos de lo que están haciendo otras ciudades en vivienda y en los temas principales», añadió la Jefa de Gobierno capitalina.