Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso a sus colegas eliminar de la consulta de revocación de mandato la pregunta de si el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en su cargo hasta terminar el periodo para el que fue electo.

El Ministro Jorge Pardo distribuyó hoy un proyecto de sentencia que declara fundado el reclamo de diputados de Oposición, en contra de la inclusión de una pregunta de ratificación del Ejecutivo, que no está prevista en la Constitución, pero sí está contemplada en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El artículo 19 de la ley vigente dice: «La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia hasta que termine su periodo?»

Pardo propuso eliminar la porción «o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo», para lo cual será necesario el voto de al menos ocho de los once Ministros.

El asunto será discutido por la Corte en los próximos días, pues ya fue incluido en la lista del Pleno, dado el carácter prioritario de los casos en materia electoral.

«(La ley) contiene cierto sesgo o tendencia que llevarían a interpretar el mecanismo no sólo como uno de revocación de mandato, sino también como un ejercicio o consulta sobre la permanencia en el cargo», indica el proyecto.

Pardo también propuso eliminar la participación de los partidos políticos en la integración de las mesas directivas de casilla para la consulta.

«De la lectura de los preceptos impugnados, se tiene que son abiertamente contrarios al artículo 35 de la Constitución, en tanto que establecen que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, mientras que la Constitución expresamente señala que el INE y los organismos públicos locales serán la única instancia a cargo de la difusión de del proceso», argumentó en su propuesta.

RECHAZA OMISIÓN DE FONDOS

Los diputados de Oposición también cuestionaron dos transitorios de la ley, que ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) organizar la consulta de 2022 con los recursos presupuestarios disponibles.

Al respecto, el proyecto rechaza que exista una omisión de proveer los recursos necesario al INE, pero solo porque el Congreso no estaba obligado a regular ese tema en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

«La Constitución Federal no establece una obligación expresa para el Congreso de la Unión para regular y proveer el presupuesto que el INE requiera para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024», explicó en el proyecto.

QUEDA PENDIENTE SOLUCIÓN DE FONDOS

La Suprema Corte tiene pendiente de resolver una controversia del INE contra la Cámara de Diputados, por el recorte que aplicó a su solicitud presupuestal de 2022, en la que precisamente afectó los recursos para la revocación de mandato.

Ese asunto está en manos del Ministro Juan Luis González Alcántara, y el INE puede solicitar una suspensión para se le otorguen recursos adicionales, una vez que ya se juntaron las firmas necesarias para convocar a la consulta de revocación.

