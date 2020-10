Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un proyecto de sentencia circulado anoche en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea tumbar la elección de la dirigencia de Morena y posponer la aplicación de la encuesta interna hasta después de las elecciones del 2021.

En dicho documento, que deberá ser analizado por el pleno del Tribunal este lunes, se plantea que Alfonso Ramírez Cuéllar y todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sigan en sus cargos.

“Se revoca el proceso de renovación de dirigencias en el partido a través del método de encuesta llevado a cabo por el INE”, indica el proyecto, a cargo del Magistrado Felipe Fuentes.

Uno de los argumentos es que los lineamientos y la convocatoria para la encuesta organizada por el INE han presentado errores y omisiones que no garantizan equidad para los militantes. “Se estima que no existen condiciones para continuar con el proceso”, concluye.

El viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre supuestos cabildeos por parte del Consejero Jurídico, Julio Scherer, para frenar esta elección; sin embargo, desconoció las gestiones y pidió no usar su nombre para realizarlas.

De concretarse la cancelación, se habrían tirado a la basura más de 20 millones de pesos presupuestados por el INE para llevar a cabo el proceso, así como la inversión hecha por los aspirantes en difusión.