Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Para cerrar el paso a la creación de factureras, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso obligar a los socios o accionistas a acreditar su capacidad económica y la procedencia de capital como requisito para inscribir una empresa en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El propósito, subrayó, es que la fiscalización no sea reactiva, sino que el control inicie desde la constitución de las empresas.

«La solicitud deberá acompañarse de una declaración patrimonial simplificada de sus socios o accionistas, en la que se manifieste su capacidad económica y la procedencia lícita del capital aportado, conforme a las reglas de carácter general que emita el SAT», expone en la iniciativa que pretende integrar al Paquete Económico 2027.

El objetivo es identificar oportunamente inconsistencias entre el capital declarado, la capacidad económica de los socios y el volumen de operaciones de las empresas.

También plantea obligar a las entidades y dependencias de Gobierno a verificar -antes de adjudicar un contrato- que la competencia técnica, material, humana y financiera que tienen les permita cumplir con las obligaciones demandadas.

También obliga a las dependencias, entidades, municipios y órganos autónomos a verificar que la opinión del SAT respecto de las empresas sea positiva y esté vigente al momento de celebrar el contrato.

Se deben endurecer las medidas para evitar que las operaciones de redes factureras, coludidas con estados, municipios y sindicatos, terminen sosteniendo actos proselitistas, argumentó el legislador morenista.

«Hay que tapar el inmenso boquete de evasión fiscal, evitar el traslado de miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades que captura instituciones y saquea las finanzas nacionales», expuso ayer a través de un comunicado de prensa.