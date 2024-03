Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal aseguró, ahora, que dos plantas de la empresa española Iberdrola contaminan 10 veces más en la zona metropolitana de Monterrey que las emisiones de la Refinería de Cadereyta.

A través de redes sociales, sostuvo que las plantas El Carmen y Noreste emiten 4 mil 130 toneladas de dióxido de carbono al año, frente a 440 toneladas de las instalaciones de Pemex.

«¿Quién es quién en los contaminantes en Monterrey? Plantas de Iberdrola contaminan 10 veces más que Cadereyta», se lee en una lámina difundida en las redes oficiales.

La información corresponde al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de 2020.

En la misma imagen, también se establece como referencia la siderúrgica Ternium, con 394.1 toneladas de CO2.

Sin embargo, el mismo Gobierno federal señaló ayer a esa empresa y también a Cemex por sus emisiones contaminantes en la región.

«Estas voces críticas ignoran que el dióxido de azufre no es el único contaminante en Monterrey. Semarnat ha calculado que la siderúrgica Ternium emite 69 millones de toneladas de dióxido de carbono al año en Salinas de los Garza, y Cemex arroja dos mil 200 toneladas al año de benceno en la zona metropolitana», se escuchó en un video proyectado durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, el Mandatario federal sostuvo que las emisiones de la refinería están dentro de la norma y que la contaminación en la zona es generada por otras plantas.

Sin embargo, se negó a revelar el nombre de las empresas, con el argumento de que no quería generar una polémica que involucra a actores del sector privado.

«Esto para los de Cadereyta y de Nuevo León, que es gente muy inteligente, para que no los manipulen, se les van a presentar todos los datos sobre las emisiones que produce la refinería de Cadereyta y no está fuera de la norma, está por abajo de la norma», dijo.

«Y hay otras plantas -no quiero polemizar sobre eso- que son las que contaminan. No se vale que, por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca y quisieran cerrar. No se contamina en Cadereyta o la contaminación está abajo de la norma, y eso lo vamos a probar».

Ayer, durante la sección semanal ¿Quién es quién en las mentiras? se presentó el video de la serie ‘Infodemia’, elaborado por el Sistema Público de Radiodifusión (SPR), en el que fueron mencionados los nombres de por lo menos dos compañías.

Más tarde, en redes sociales, el Gobierno sumó a Iberdrola a la lista.

La publicación causó polémica en redes sociales, luego de que el pasado mes de febrero, la 4T consumó la compra de 13 plantas a esa misma empresa española.

Estas fueron las adquisiciones:

1. Monterrey I y II

2. Altamira III y IV

3. Altamira V

4. Escobedo

5. La Laguna

6. Tamazunchale I

7. Baja California

8. Topolobampo II

9. Topolobampo III

10. Monterrey III y IV

11. Tamazunchale II

12. Enertek

13. La Venta III