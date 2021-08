Claudia Guerrero y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planeaba volar en la región de Hidalgo donde ayer se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina.

“Yo tenía programado un sobrevuelo en esa región, pero llegué a Xalapa en la noche del martes, estaba el mal tiempo, y la noche que llegué me informaron, el Secretario de la Defensa de que habían hecho un reconocimiento y no podían volar y que iba a depender de cómo amaneciera porque había mal tiempo pero no estaba lloviendo fuerte, sin embargo amaneció con mucha lluvia, mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo.

“Ellos me recomendaron que no era posible. En esa parte de Hidalgo, donde cayó el helicóptero, ahí se está atendiendo a municipios de Veracruz”, dijo en conferencia matutina.

Cuestionado sobre si el desplome hubiera sido provocado por el sobrevuelo que realizaría, el Mandatario federal aseguró que sólo fue un accidente por una ráfaga de viento.

“No, fue un accidente, una ráfaga de viento, afortunadamente no pasó a mayores. Muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas y fue el viento”, afirmó.

López Obrador agregó que en el helicóptero que se desplomó se trasladaban víveres para apoyar a damnificados tras el paso de “Grace”.

“En ese helicóptero estaban llevando víveres, es un helicóptero de la Marina, entonces venían de regreso y pasó este accidente. Les mando un abrazo aunque no tuvieron daños mayores pero fue un momento difícil”, agregó el jefe del Ejecutivo.

Un helicóptero de la Secretaría de Marina, donde viajaba el Secretario de Gobierno de Veracruz, Éric Cisneros, se desplomó ayer cuando realizaba trabajos de reconocimiento para la atención de damnificados.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el Secretario veracruzano resultó lesionado, aunque se encuentra estable, luego de que el helicóptero de la Marina tuviera un percance en su recorrido para registrar las afectaciones que dejó el huracán “Grace”.

“Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance”, informó vía Twitter.

Tras el percance, Éric Cisneros agradeció las muestras de solidaridad y prometió seguir apoyando a los damnificados de la región.

“Agradezco las muestras de solidaridad luego del percance del helicóptero de Marina en el que realizaba sobrevuelo de reconocimiento en zonas afectadas por el huracán ‘Grace’. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Seguimos ayudando, aún con lesiones menores”, escribió el Secretario en su cuenta.