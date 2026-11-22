CDMX.- Tom Sykes asegura en su nuevo libro que William contempla una reestructuración en la que solo los miembros de la familia real que desempeñen funciones oficiales conservarían el tratamiento de «Su Alteza Real» y el título de príncipe o princesa.

En el libro, Sykes cita a un amigo de William que describe a los miembros de la familia real que cumplen funciones oficiales como personas con responsabilidades públicas, lo que incluye realizar giras y llevar a cabo labores diplomáticas o gubernamentales. Estos recibirían una asignación, un sueldo y una residencia.

Por el contrario, quienes no asumieran funciones reales no recibirían el tratamiento de «Su Alteza Real», ni vivienda subvencionada, ni privilegios especiales. En su lugar, tendrían libertad para vivir como ciudadanos particulares y obtener sus propios ingresos, según reportaron Page Six y Daily Mail.

Esto afectaría a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, así como a sus hijos, Archie (7 años) y Lilibet (5).

Tanto Charlotte (11) como Louis (8), hijos del heredero al trono, podrían renunciar a sus títulos si decidieran no ejercer funciones oficiales.