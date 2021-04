Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet pretende presentar su solicitud de concurso mercantil en dos meses y retomar el vuelo en julio o agosto.

A partir de la asamblea general extraordinaria del próximo 26 de abril, la aerolínea se enfocará por 7 u 8 semanas en negociar con proveedores adeudos y pagos, informó Carlos del Valle del Río, director de Comunicación de la empresa.

“Queremos un concurso mercantil que genere certeza de que estamos ordenando la empresa de cara a volver a operar.

“No queremos que un proceso de éstos genere más caos”, comentó.

La compañía enfrenta una deuda de mil 250 millones de dólares, entre impago de impuestos, a proveedores y empleados.

En marzo, Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración, anunció que se presentaría la solicitud de concurso mercantil en ese mismo mes, pero no hizo acuerdos previos, aceptó Del Valle del Río.

Hubo recomendaciones de asesores y la estrategia cambió. El objetivo ahora es hacerlo hasta que haya un acuerdo previo con proveedores.

En estas ocho semanas, Interjet también negociará con la Sección 15 de la CTM, sindicato que representa a su trabajadores, para que levanten la huelga que estallaron el 8 de enero pasado ante el impago de ocho quincenas, sostuvo.

La intención es levantar la huelga antes de ese periodo, agregó, y para ello se negocia la inyección de capital que le permita liquidar ese adeudo.

Interjet pone sobre la mesa a los inversionistas que negocian actualmente la necesidad de resolver primero lugar este problema.

La intención es pagar sueldos pendientes para retomar el vuelo en julio o agosto, mencionó.

Este paso no es necesario para iniciar el concurso mercantil, aclaró, pues el proceso arrancaría incluso si sigue la huelga.

Mencionó que la aerolínea evalúa si presentará una reestructura en EU bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.

“Seguimos en el tema de Capítulo 11, aunque nuestra prioridad ahora está, por el volumen de deuda, en el concurso mercantil”, dijo.

Aclaró que la empresa está en conversaciones con asesores de EU para revisar si procede una reestructura.

La mayoría de los acreedores de Interjet son nacionales, aclaró.

Del Valle del Río reiteró que Interjet está enfocada de lleno en recabar información de sus adeudos con proveedores.

Sin embargo, este proceso es más complejo por la huelga, ya que eso impide acceder a archivos que hay en el corporativo, el cual está bajo resguardo de sus trabajadores, aseveró.

También porque no cuenta con el personal con conocimiento de fondo de la situación financiera de la empresa.

Pese a ello, sostuvo que la empresa tiene como meta lograr los acuerdos previos con sus acreedores.

Agregó que, hasta ahora, hay varios inversionistas interesados en inyectar capital a la empresa e incluso se han sumado más.

Sin embargo, declinó compartir los nombres de estos inversionistas.

Aseguró que Interjet mantiene vigente su concesión y, hasta ahora, no hay procedimiento que conozca para que sea revocada.