Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Aprobar la reforma eléctrica como está perjudicaría a los empresarios mexicanos que suministran energía, alertó ayer al Congreso la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

Paolo Salerno advirtió que en comparación con los extranjeros, los inversionistas del País no disponen de medios de impugnación ante la cancelación de contratos o proyectos.

Durante el foro sobre la reforma, tres expertos insistieron en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no puede salir adelante sin la participación de la iniciativa privada, por lo que urgieron a fortalecer la ley, sin cancelar lo hasta ahora logrado.

En contraste, quienes defienden la iniciativa presidencial, argumentaron que en otros países los privados controlan al sector y sólo generan problemas, además de acusar a transnacionales de pagar redes de empresarios y organizaciones para oponerse a la reforma.

«¿Saben que si cancelan el suministro eléctrico, los suministradores mexicanos no tienen ningún medio de impugnación para reclamar todo el dinero que van a perder? Los mexicanos, no estoy hablando de los extranjeros, esa gente se queda en la calle», advirtió Salerno, del comité de energía de la ANADE.

Luego de leer diversos artículos de la Constitución y de leyes en la materia, el abogado cuestionó por qué si la normatividad establece que el Estado es el rector del sector, siguen culpando a los privados.

Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), insistió en que la CFE necesita de la inversión privada, pues no tiene capacidad para dar el servicio a todos los sectores.

«Estamos a favor de que el Estado preserve la seguridad y autosuficiencia energética. La CFE necesita fortalecimiento, necesita tener la parte económica para subsistir, reglas específicas que permitan al inversionista decidir a largo plazo, no en tres meses, tres años», indicó.

Julia González, abogada especializada en proyectos de infraestructura, insistió en que México es soberano para cambiar su marco regulatorio, pero alertó que cuando se hace violentando el derecho de quienes adquirieron concesiones y permisos, se vulneran acuerdos nacionales e internacionales.

Juan Luis Hernández, Rector de la Universidad Iberoamericana en Torreón, expuso que la reforma propone «más Estado, menos mercado».

En tanto, Guadalupe Correa, profesora asociada de Política y Gobierno en George Mason University, aseguró que los privados seguirán participando con otras reglas.

