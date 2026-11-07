La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la conmemoración del 60 aniversario del Plan DN-III-E, donde reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la atención de emergencias y desastres naturales, así como su compromiso con la protección de la población.

Durante la ceremonia, realizada en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar, destacó que este instrumento ha sido aplicado en más de 87 mil eventos en México y en 99 misiones de ayuda humanitaria en 30 países.

“Hoy reconocemos su valentía, patriotismo, lealtad y espíritu de servicio”, expresó la mandataria, quien reiteró el compromiso de mantener la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Por su parte, el general Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar, recordó que el Plan DN-III-E comenzó a aplicarse en octubre de 1966, tras las afectaciones ocasionadas por el huracán Inés.

Explicó que, durante seis décadas, elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han participado en evacuaciones, labores de búsqueda y rescate, distribución de ayuda humanitaria y atención a comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Asimismo, destacó que el programa ha evolucionado para responder a distintas emergencias y consolidarse como un mecanismo de protección civil en el país.

Como parte de la conmemoración, la gobernadora entregó reconocimientos a integrantes del Ejército Mexicano por su participación en operaciones de auxilio y encabezó la develación de una placa alusiva al aniversario.

Al acto asistieron autoridades militares, representantes de los poderes estatales, funcionarios de seguridad pública y presidentes municipales, quienes acompañaron el reconocimiento a las instituciones encargadas de brindar apoyo a la ciudadanía en situaciones de riesgo y emergencia.