El pasado 23 de agosto, la directora general del Instituto de Educación, Lorena Martínez Rodríguez, dio a conocer cinco acciones para elevar la calidad de la educación básica en Aguascalientes a partir del ciclo escolar 2023-2024. Estas acciones están contenidas en el «Plan de Fortalecimiento a la Educación en el Gigante de México», las cuales se comentarán en seguida:

1.- «Formación continua y actualización docente, para dotar a los educadores de las herramientas más actuales con el fin de ofrecer una enseñanza de calidad». La intención es buena, pero si la idea es impartir cursos que algunas universidades ofrecen digitalmente, o en temas que a las autoridades del IEA se les ocurre, la experiencia indica que este tipo de cursos es de poca efectividad para los fines establecidos. Esto se debe a que los asistentes a estos cursos tienen como prioridad ganar puntos para tener preferencia en los derechos escalafonarios y dejan en segundo o tercer término lo académico. Bajo esta óptica, pues, los temas no son de interés para la mayoría de los docentes y presentan, además, la debilidad de no tener seguimiento para constatar su aplicación. Si realmente se desea actualizar a los docentes para mejorar la calidad de su enseñanza, entonces, primero, habría que detectar, a través de un diagnóstico, los rubros específicos en los que requieren apoyos académicos, pedagógicos o didácticos; y con base en este diagnóstico ofrecer la actualización que se requiera para elevar la calidad de la docencia. Por otra parte, invariablemente deben darse seguimientos de los cursos para, sobre la marcha del proceso educativo, consolidar o reorientar lo que sea necesario. De no ser así, esta acción (en caso de llevarse a cabo) sería una más de las buenas intenciones.

2.- «Establecer mesas técnicas de expertos para brindar acompañamiento a cada nivel, asegurando atención personalizada y adecuada a las necesidades de los alumnos». No queda claro si los expertos (¿en qué?) serán internos o externos al IEA; tampoco hay claridad si la atención personalizada será para los docentes o para los alumnos. En ambos casos, la tarea sería descomunal para que los expertos (dependiendo del número) brinden acompañamiento y atención personalizada a más de 18 mil docentes de los tres niveles de la educación básica o a los 300 mil alumnos. Si no se clarifica ni se detalla este punto y no se hace factible su operación, se puede pensar que esta acción es una simple ocurrencia sin mucho sentido.

3.- «Fortalecimiento del idioma inglés y la incorporación de las tecnologías en el proceso educativo, buscando preparar a los alumnos para un mundo globalizado y digitalizado». Es una idea interesante, pero como en el punto anterior, ¿se proporcionarían tecnologías a todas las escuelas, a todos los maestros o a todos los alumnos para fortalecer el idioma inglés?, o ¿tan sólo se entregarían unas 30 tabletas a los alumnos para la fotografía? Si la idea es proporcionar tecnologías a todos (escuelas, maestros y alumnos), el Gobierno Federal no ve con buenos ojos la globalización ni la digitalización; por tanto, para equipar a las escuelas con la tecnología necesaria, es poco probable que la federación aporte parte de los recursos requeridos; luego entonces, ¿el Gobierno del Estado estaría en condiciones de proporcionar todo el presupuesto requerido?, o ¿simplemente está pensando en entregar algo simbólico para salir del paso o todo se dejaría para el olvido? En el curso del año ya se verá en qué queda este «Plan de Fortalecimiento a la Educación en el Gigante de México». Las otras dos acciones del Plan serán comentadas en la próxima colaboración.

Si estas acciones se llevaran a cabo en la práctica de forma seria y sistemática, con seguridad habría calidad educativa en el «Gigante de México».