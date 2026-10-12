El Programa Estatal de Equipamiento Urbano 2050 identificó 19 localidades en los 11 municipios de Aguascalientes con potencial para funcionar como centros de soporte territorial y acercar servicios básicos a comunidades dispersas, como parte de una estrategia para reducir la dependencia de las cabeceras municipales y atender las desigualdades en la distribución de infraestructura pública.

La propuesta contempla localidades de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Tepezalá, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San José de Gracia, que podrían operar como nodos complementarios de atención para las poblaciones periféricas.

En Asientos se encuentran Guadalupe de Atlas, Ciénega Grande y Villa Juárez, esta última considerada todavía como parte de ese municipio en el diagnóstico; mientras que en Rincón de Romos se incluyen San Jacinto, Pablo Escaleras y Pabellón de Hidalgo.

En Calvillo fueron identificadas La Labor, Ojocaliente y Valle de Huejúcar; en Aguascalientes, San Antonio de Peñuelas y Cañada Honda; y en Pabellón de Arteaga, Las Ánimas y Emiliano Zapata. También se incluyen La Punta, en Cosío; San Antonio, en Tepezalá; Santa Rosa, en El Llano; General Ignacio Zaragoza, en Jesús María; La Ribera, en San Francisco de los Romo, y Paredes, en San José de Gracia.

El diagnóstico reconoce diferencias territoriales en la distribución de equipamiento y servicios. Mientras la zona metropolitana concentra infraestructura pública, educativa, sanitaria y comercial, algunas comunidades alejadas enfrentan mayores dificultades de acceso debido a la dispersión poblacional y las distancias hacia los principales centros urbanos.

Por ello, se proyecta fortalecer estas localidades como puntos de atención, de manera que la población pueda acceder a servicios sin depender de las cabeceras municipales.

La identificación de los 19 sitios establece una base para la planeación territorial hacia 2050, aunque su inclusión en el diagnóstico no implica, por sí misma, que las obras o los servicios propuestos ya estén en operación o cuenten con presupuesto asignado.