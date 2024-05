Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- El candidato a la Alcaldía de Cochoapa el Grande, en Guerrero, Albino Gómez Vázquez, fue reportado ayer como desaparecido tras un ataque armado en el que asesinaron a su coordinador de campaña.

De acuerdo con fuentes del Gobierno del estado, los morenistas fueron atacados después del mitin de cierre de campaña de Gómez Vázquez en un restaurante del centro de Cochoapa, en la Montaña Alta de Guerrero, donde también resultaron heridas dos personas más.

Al lugar, explicaron, llegaron individuos armados quienes dispararon e hirieron a tres morenistas, entre ellos el coordinador de la campaña, Felipe Chávez González, quien fue trasladado por sus familiares a la clínica de salud de Metlatónoc donde murió.

De acuerdo con la versión de la dirigencia de Morena, el candidato había recibido amenazas de muerte; sin embargo, decidió realizar su acto de cierre de campaña.

Hasta anoche, no se tenía registro del paradero del candidato; no obstante, la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, aseguró en sus redes sociales que había sido plagiado.

Ayer también, pero en la localidad de Marquelia, fue sepultado el coordinador de la alianza PRI-PRD-PAN en este municipio, Arquímides Díaz Justo, quien el pasado viernes fue asesinado a balazos por varios hombres armados.

Durante el sepelio del ex regidor priista del municipio de Marquelia se exigió justicia y castigo a los asesinos.