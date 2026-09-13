La presencia de escarabajos descortezadores de coníferas afectó una superficie aproximada de 800 hectáreas del Área Natural Protegida Sierra Fría, en Aguascalientes, lo que la convirtió en la zona con mayores daños ocasionados por esta plaga durante los últimos cinco años.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervisó los trabajos de saneamiento forestal realizados en esa superficie, donde constató el derribo y saneamiento de más de 800 árboles, principalmente de pino azul, pino ocote y pino lacio, con un volumen aproximado de 700 metros cúbicos de madera.

La Sierra Fría comprende alrededor de 107 mil hectáreas y concentra más del 90% de los bosques de clima templado del Estado. En este territorio se han identificado de manera recurrente infestaciones de escarabajos descortezadores, cuya presencia puede provocar la muerte de ejemplares de coníferas y hacer necesario su derribo como medida de saneamiento.

Entre los factores que contribuyen a esta situación se encuentran la disminución de las precipitaciones, los periodos prolongados de sequía y el aumento de las temperaturas, condiciones que han ejercido mayor presión sobre los bosques y favorecido la mortalidad de pinos y cedros dentro del área natural protegida.

Durante 2026, la Profepa ha efectuado cinco supervisiones de saneamiento forestal relacionadas con infestaciones de plantas parásitas en los encinares de las áreas naturales protegidas Sierra Fría y Monumento Natural Cerro del Muerto. A ello se suman tres supervisiones por la presencia de escarabajos descortezadores de coníferas en la Sierra Fría.

Ante este escenario, la Profepa recomendará a la Conafor desarrollar proyectos de restauración forestal en las áreas intervenidas, además de aplicar tratamientos preventivos y establecer un esquema de manejo integral que contemple alternativas de control biológico, a fin de reducir la incidencia de las plagas y, con ello, disminuir la necesidad de derribar árboles en futuras acciones de saneamiento.