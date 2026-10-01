Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos por policías estatales en la colonia Obraje, luego de que presuntamente les encontraron 18 envoltorios con sustancia granulada con características del cristal y una réplica de plástico de un arma corta.

Elementos del Grupo Especial K9 de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia sobre avenida Adolfo López Mateos cuando detectaron una motocicleta ocupada por dos personas. Los oficiales observaron que la placa de la unidad estaba cubierta con cinta negra, por lo que ordenaron al conductor detenerse para efectuar una inspección preventiva.

Según el reporte oficial, al bajar de la motocicleta, el conductor intentó escapar corriendo. Los uniformados fueron tras él y lograron darle alcance metros adelante.

El joven se identificó como Emiliano N, de 18 años. Durante la revisión, los policías presuntamente localizaron entre sus pertenencias 10 envoltorios con sustancia granulada con características del cristal, además de una réplica de plástico de un arma de fuego.

Su acompañante, identificado como Manuel N, de 19 años, llevaba presuntamente otros ocho envoltorios con una sustancia similar.

Ambos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común junto con los 18 envoltorios, la réplica y la motocicleta asegurada. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de determinar su situación jurídica.