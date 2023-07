Con reforma constitucional o sin ella se mantiene el compromiso de velar por la administración de justicia sin detenerse, aseguró el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García.

En el marco de la reunión con integrantes del Consejo Estatal Empresarial, señaló que no se escatimará en mejorar todo aquello que sea posible, independientemente de lo que suceda con la reforma, al puntualizar que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia son respetuosos de las modificaciones del Poder Legislativo.

Manifestó que existen bondades de la reforma y hasta el momento no se ha pensado en impugnar la reforma, por lo cual se espera que avance el cauce legal para la entrada en vigor de la nueva ley para efectuar un análisis y proceder en su implementación.

Indicó que en una primera revisión de la ley se prevé que continúen las evaluaciones de los aspirantes a ocupar una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia, una vez que se integre la judicatura del Poder Judicial.

Advirtió que se tienen demasiados retos por enfrentar, al reconocer que el Poder Judicial está rebasado en su infraestructura física y de personal, por lo cual es indispensable contar con un proyecto como Ciudad Justicia para dar una atención digna a la ciudadanía.

Si bien dijo que la reforma contempla mejoras sustanciales como la autonomía financiera, la ampliación de juzgados en todos los municipios y la inclusión de apoyo en tecnología, como peticiones sentidas, planteó que no se otorgó el monto de 4% del presupuesto de egresos, que consideraba necesario para el Poder Judicial.

“Ojalá que así como se recogieron las ideas de la reforma, se tenga la sensibilidad para contar con la infraestructura necesaria, hay que reestructurar Ciudad Justicia, que ya supera el monto de los 2 mil millones de pesos. El Palacio de Justicia ya cumplió su función y necesitamos hacer el ajuste de oralidad que tiene como fecha máxima el 1 de abril de 2027”, enfatizó.