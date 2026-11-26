Dos pistolas, 44 cartuchos útiles y más de 432 gramos de metanfetamina asegurados durante un cateo en el municipio de Jesús María le costaron a Cristian “N” una condena de nueve años y dos meses de prisión.

El sujeto fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento La Cartuja, donde también fueron asegurados dos cargadores para arma de fuego.

El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que integró la investigación por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta, así como por la posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación permitieron acreditar la responsabilidad penal de Cristian “N”, por lo que una juez federal le impuso la pena de prisión, además de una multa de 18 mil 894 pesos.