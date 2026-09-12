Un aparatoso choque seguido de volcadura dejó daños materiales estimados en 150 mil pesos durante la madrugada en el fraccionamiento Infonavit Morelos; pese a la magnitud del percance, el conductor resultó ileso.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:05 horas, en el cruce de la avenida Mariano Hidalgo y la calle Albino García, donde José, de 24 años, circulaba de sur a norte por el carril central a bordo de un Nissan March rojo, modelo 2020 y con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con la Policía Vial, el joven no respetó el límite de velocidad y perdió el control del automóvil. La parte delantera derecha del March golpeó la guarnición de un camellón lateral y la unidad continuó su trayectoria hasta estrellarse de frente, por su costado izquierdo, contra un muro de contención.

La fuerza del impacto provocó que el Nissan girara aproximadamente 180 grados hacia la derecha y volcara sobre ese mismo costado. Finalmente, el automóvil recuperó su posición sobre las cuatro ruedas y quedó con el frente apuntando hacia el sur.

Servicios de emergencia valoraron al conductor en el sitio y determinaron que no requería traslado a un hospital. No se reportaron otras personas lesionadas.

El vehículo, severamente dañado, fue retirado con una grúa y trasladado a la pensión.