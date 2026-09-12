Los resultados de la prueba PISA no bastan para diagnosticar el sistema educativo de Aguascalientes, debido al reducido número de alumnos y planteles considerados en la muestra estatal, señaló Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Explicó que la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyó solamente dos planteles de la entidad: una telesecundaria de Asientos, con dos alumnos, y un bachillerato cívico estatal, con 35 participantes.

Ante esta cobertura, el funcionario consideró que los resultados deben interpretarse de acuerdo con el tamaño y las características de la muestra, sin emplearlos como un diagnóstico del desempeño educativo de Aguascalientes.

En contraste, el Estado aplica los instrumentos EXANI-I y EXANI-II, elaborados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), con cobertura censal. El primero se aplica a la totalidad de los estudiantes que concluyen la secundaria. El segundo se utiliza al término del bachillerato para conocer el nivel académico de los egresados y orientar los cursos propedéuticos para continuar sus estudios.

Gutiérrez Reynoso indicó que la media en estas evaluaciones supera los mil puntos y que se ha observado una reducción del rezago educativo. Añadió que las mediciones censales brindan información de un universo estudiantil más amplio y permiten dar seguimiento al comportamiento del sistema educativo estatal.