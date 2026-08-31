Pisa los talones de Avatar

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Spider-Man: Un nuevo día se convertirá en breve en la tercera película más exitosa de todos los tiempos.

El filme protagonizado por Tom Holland alcanzó, según las cifras de ayer de Box Office Mojo, los 2 mil 332.5 millones de dólares en taquilla, apenas por debajo de Avatar: El camino del agua, que acumula 2 mil 334.4 millones.

En cuanto a los estrenos en salas de cine, Coyote vs. Acme superó en Estados Unidos y Canadá a La guerra de los últimos, la más reciente película de Ridley Scott, protagonizada por Jacob Elordi.

La primera sumó en esos mercados 15.4 millones de dólares por la venta de boletos, mientras que el thriller apocalíptico recaudó apenas 8 millones.